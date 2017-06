Eine Serie von Rücktritten bei Spitzenmanagern von Uber

Nach einer abwertenden Bemerkung über Frauen in Führungspositionen ist Uber-Direktor David Bonderman mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Damit verliert das mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung kämpfende Führungsgremium des umstrittenen Fahrdienstvermittlers einen weiteren Top-Manager.

Zuvor hatte bereits Uber-Chef Travis Kalanick nach massiver Kritik an seinem Führungsstil eine Auszeit angekündigt. Auch der Top-Manager Emil Michael, ein enger Vertrauter Kalanicks, musste nach Ermittlungen einer Untersuchungskommission die Firma verlassen.

Frauen im Vorstand: "Das zeigt, dass dann sehr viel mehr Gerede wahrscheinlicher ist"

Wie Uber mitteilte, fielen Bondermans Äußerungen bei einer Betriebsversammlung zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Verwaltungsratsmitglied Arianna Huffington plädierte für mehr Frauen in dem Gremium. "Es gibt viele Zahlen, die zeigen, wenn es eine Frau im Vorstand gibt, ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass auch noch eine zweite Frau einzieht", sagte Huffington. Bonderman reagierte darauf mit den Worten: "Tatsächlich zeigt es, dass dann sehr viel mehr Gerede wahrscheinlicher ist." Aufnahme des Treffens waren von Yahoo veröffentlicht worden.

Bonderman entschuldigte sich per E-Mail bei den Mitarbeitern und nannte sie "nachlässig, unangemessen und unentschuldbar". Er müsse sich an die gleichen Standards halten, die Uber nun umsetzen soll. Das Uber-Führungsgremium hatte am Sonntag nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung und des respektlosen Verhaltens gegen einzelne Mitarbeiter Maßnahmen zur Verbesserung der Unternehmenskultur beschlossen.

Auch Uber-Chef für Österreich, Deutschland und Schweiz verlässt das Unternehmen

Rasoul Jalali, Chef der Uber-Märkte Österreich, Deutschland und Schweiz, verlässt den Fahrdienstvermittler per Ende Juli. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Jalali wird ab August Mitglied des Verwaltungsrats der Schweizer Ideenschmiede Pegasus Digital.

Mit dem Wechsel erfülle sich der 35-jährige den Wunsch, neue digitale Geschäftsmodelle aufzubauen und zu lancieren, teilte Pegasus Digital am Dienstag mit. Jalali beteiligte sich während drei Jahren am Aufbau von Uber Schweiz.

Der in vielen Regionen außerhalb Kaliforniens sehr umstrittene Fahrdienstvermittler wurde 2009 in San Francisco gegründet und bietet unter anderem Fahrdienste per Smartphone an. Dabei greift das Unternehmen auf private Fahrer und deren Autos zurück.

Der Dienst ist in vielen Ländern umstritten und stößt auf den erbitterten Widerstand etablierter Taxiunternehmen - oder ganzer Städte. Regelmäßig werfen Kritiker dem schnell wachsenden Unternehmen aus dem Silicon Valley Dumpinglöhne und die Missachtung jeglicher Gesetze vor.

(reuters/sda/apa/red)