Digitalisierung: Wieviel in Mini-Rechnern steckt

Wie aus einem - zugegeben ziemlich einmaligen - Quarzglas-Chip in einem Rutsch der weltkleinste Teilchenbeschleuniger wird, treibt zur Stunde Forscher der Unis Erlangen und Stanford um. Geplant ist jedenfalls kein ewiges Vorsichhinforschen: In längstens fünf Jahren wollen die Wissenschafter im Projekt „Project Eyes" Ergebnisse sehen. Die erwartbar spektakulär ausfallen könnten: Anders als CERN soll der Reaktor in eine Schuhschachtel passen. So richtig in Fahrt bringen wollen die Forscher die Teilchen mit Laserlicht und einem speziellen Glaskanal.