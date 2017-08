Digitalisierung sorgt für neue Jobs in Finanzabteilungen

Die Automatisierung der Wirtschaft soll bei vielen Firmen für neue Jobs sorgen. So lautet zumindest das Fazit einer Umfrage, die der international tätige Personaldienstleister Robert Half unter Finanzmanagern in Kontinentaleuropa und Großbritannien durchgeführt hat.

Für die Umfrage hat der Dienstleister 1103 Finanzmanager in Kontinentaleuropa und Großbritannien befragt. Etwa jeder vierte von ihnen gab an, in den nächsten Monaten neue Mitarbeiter anstellen zu wollen. Mit 49 Prozent will knapp die Hälfte der Befragten in Europa frei gewordene Stellen nachbesetzen. Was wiederum bedeutet, dass 51 Prozent der Befragten etwas anderes planen als eine Nachbesetzung von frei werdenden Stellen.

Dabei verändern sich den Angaben zufolge auch die Anforderungen an die Finanzfachkräfte. Für 37 Prozent seien Kenntnissen wie etwa in der Datenanalyse wichtig. 36 Prozent halten Kompetenzen in der IT für wichtig. Daneben heißt es, auch Kompetenzen beim Lösen von Problemen und unternehmerisches Denken seien gefragt.

Die Automatisierung in der Finanzabteilung verlange von den Mitarbeitern neue Fertigkeiten, glaubt Robert Szvetecz, Senior Manager bei Robert Half in Wien.

"Indem Routinetätigkeiten von Softwarelösungen übernommen werden, können sich die Mitarbeiter stärker auf die Analyse und Beratung konzentrieren, brauchen dafür aber die nötigen Kompetenzen."

(red)