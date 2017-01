Messechef Oliver Freese verspricht den Cebit-Besuchern dabei zahlreiche Anwendungsbeispiele für die Industrie. "Die Digitalisierung hat das Labor verlassen, sie ist angekommen in den Betrieben", sagte er. Die Messe sei ein Schaufenster für die Zukunft in Zeiten der Digitalisierung. Auch NSA-Enthüller Edward Snowden will sich erneut per Live-Schaltung äußern.

Bei der Messe sollen Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation beleuchtet werden. Partnerland ist diesmal die Technologienation Japan, aus der rund 120 Unternehmen nach Hannover kommen werden. Insgesamt will die Messe die Branchen Versicherungen und Banken, Handel, den Gesundheitssektor, die öffentliche Hand und den Automobilbereich in den Fokus stellen. Einen besonderen Akzent legt die heurige Cebit auf die Drohnen-Thematik. (apa/dpa)