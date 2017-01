devolo GigaGate bringt das Highspeed-Internet in die Multimedia-Ecke

Das devolo GigaGate Starter Kit besteht aus zwei Komponenten, der Base und dem Satellite. Die Base wird über ein Netzwerkkabel an den Router angeschlossen. Per Highspeed-WLAN im 5 GHz-Band verbindet sich die GigaGate Base automatisch per Beamforming mit dem Satellite. Die maximale Übertragungsrate zwischen Base und Satellite beträgt 2 Gbit/s und die Kommunikation zwischen den GigaGate-Komponenten ist per WPA2 beziehungsweise AES 128 Bit verschlüsselt. Die beiden Komponenten des Starter Kits sind sofort einsatzbereit: Einfach aufstellen, einschalten und loslegen.



Am Einsatzort bietet der Satellite mit einem Gigabit-Port und vier Multimedia-Ports (Fast Ethernet) genügend Anschlussmöglichkeiten und maximale Leistung für alle internetfähigen Multimedia-Geräte. Zusätzlich stellt der Satellite für Mobilgeräte wie Smartphone, Tablet etc. ein 2,4 GHz WLAN mit bis zu 300 Mbit/s zur Verfügung. Damit ist devolo GigaGate die optimale All-In-One-Lösung, um die volle Internetgeschwindigkeit auch im Wohnzimmer zu geniessen.

Home Entertainment mit perfekter Internetverbindung

Streaming-Dienste wie iTunes®, Netflix®, Amazon Prime®, Sky Go® oder Maxdome® machen den Videogenuss auf dem heimischen Sofa so komfortabel wie nie zuvor. Damit diese Dienste ihr volles Potential ausschöpfen können, wird eine stabile wie schnelle Internetanbindung in der Multimedia-Ecke des Wohnzimmers benötigt. Häufig reicht das WLAN-Signal des Routers aber nicht aus, um die Multimediainhalte im Wohnzimmer ruckelfrei und in maximaler Qualität zu geniessen.



devolo GigaGate schliesst diese Versorgungslücke und bringt das Highspeed-Internet genau dorthin, wo es benötigt wird. Und wenn mehrere Räume versorgt werden sollen, ist das auch kein Problem: Weitere Satellites sind separat erhältlich. Bis zu acht Satellites können mit einer Base verbunden werden.