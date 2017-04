Der einfachste Weg, Rechnungen zu begleichen

Wer kennt das nicht: Man hat den Einkaufskorb voll, will an der virtuellen Kasse bezahlen und muss diverse Daten eingeben, die man oftmals auch gar nicht auswendig weiß. „Ein für den Kunden einfacher Zahlungsvorgang ist einer der wesentlichsten Umsatzbringer im E-Commerce. Mit dieser Klarna App bietet der Online-Händler seinen Kunden ein optimiertes Einkaufserlebnis mit nur einem Click. Einfacher geht es nicht“, so Christian Renk, Geschäftsführer von Klarna Austria GmbH,

Europas führendem Zahlungsdienstleister für den E-Commerce. Mit der Klarna App bietet das Unternehmen als einziger und damit erster Anbieter, für Online-Shopper die Möglichkeit, mit nur einem Klick, Rechnungen zu bezahlen – ohne Online-Banking, ohne Abtippen von Bankdaten, eben: smart shoppen und „bequem bezahlen“.

Wer die App auf seinem Smartphone installiert, kann alle getätigten Einkäufe, die in einem Klarna-Partner-Shop getätigt wurden, auf einen Blick einsehen. Offene Rechnungen stehen ganz oben, bereits bezahlte darunter. Klickt man bei einer offenen Rechnung auf “Bezahlen”, wird einmalig nach der Bankverbindung gefragt – kein PIN vom Online-Banking, kein Passwort. Es wird ein Lastschriftmandat erteilt, das bei jeder Rechnung mit einem Klick genutzt werden kann – ohne die Daten noch einmal eingeben zu müssen. Und schon ist die Rechnung bezahlt. Aber die App kann noch mehr: Eine automatische Benachrichtigung auf dem Smartphone erinnert per Push-Notification an noch offene Rechnungen, so können diese nicht vergessen werden. Darüber hinaus kann das Fälligkeitsdatum einer Rechnung auch in den Kalender des Smartphones übertragen werden, dadurch erhält man auch über die mobile Kalenderfunktion einen Zahlungs-Reminder. Auch das Retouren-Management wird von der App optimal gelöst.

Service

Die App ist sehr übersichtlich und einfach gestaltet. Sollten dennoch einmal Schwierigkeiten auftreten, kann man sich mittels Chat direkt aus der App heraus mit dem Klarna Service in Verbindung setzen.

Klarna hat das Ohr am Kunden

Klarna hat das Ohr stets am Kunden. „Wir hören genau zu, was uns Händler und deren Kunden, aber auch User-Tests und Datenanalysen an Feedback liefern. Daraus entwickeln wir neue Ideen und setzen diese so um, dass es einen Nutzen für die Online-Käufer und den Händlern ermöglicht”, ergänzt Renk.