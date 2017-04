Dematic schickt intelligentes Picking-Flurförderfahrzeug in den Beta-Test

„Wir haben ein ganz klares Ziel, nämlich Innovationsführer auch bei intelligenten Flurförderfahrzeugen zu werden", sagt Barbara Wladarz, General Manager Central Europe von Dematic. Den Rahmen, in dem diese Entwicklung erfolgen soll, bildet das während der Integration von Egemin in die Dematic-Gruppe neu geschaffene Flexible Automation Center of Excellence. „Mit dem Zusammenschluss mit Egemin sind wir als Anbieter von FTS bereits weltweit führend. Diesen Status wollen wir mit Entwicklungen wie dem FlexTruck mit ARM ausbauen."

Neuentwicklung FlexTruck mit unterschiedlichen Aufbauten

Das Flurförderfahrzeug FlexTruck befindet sich ab April im Beta-Test. Es dreht mit einem Nullwenderadius und befördert bis zu 2.300 Kilogramm schwere Ladungen mit einer Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde. Außerdem verfügt es über ein intelligentes Navigationssystem, das sich allein mittels optischer Sensoren im Raum zurechtfindet. Die Inbetriebnahme erfordert daher kaum Aufwand; der Dematic FlexTruck verzichtet komplett auf eine Spurführung oder andere Infrastruktur zur Orientierung. Im Vergleich zu anderen FTS fallen daher auch die Investitionskosten vergleichsweise gering aus. Eine hohe Wandelbarkeit beweist der FlexTruck vor allem in Sachen Aufbauten: Je nach Bedarf lässt sich das FTS mit einem Roboterarm, Förderbändern, Hebevorrichtungen und anderen individuellen Komponenten ausstatten.

FTS FlexTruck mit ARM ideal für Picking geeignet

Besonders nutzbringend einsetzbar ist der Dematic FlexTruck in Kombination mit einem ARM. Der installierte Roboterarm spielt seine Stärke beim Picking in Distributionszentren aus, wo er nicht nur gemischte Paletten automatisiert zusammenstellt oder depalettiert, sondern auch Wagen und Gabelstapler be- und entlädt. Der ARM ist in der Lage, Waren in Kartons und Beuteln mit einem Gewicht bis zu 30 Kilogramm aufzunehmen. In Zeiten der knappen Personalressourcen ermöglicht es der FlexTruck mit ARM, monotone und körperlich belastende Arbeiten im Bereich des Pickings an die Maschine auszulagern, vor allem in widrigen Milieus wie gekühlten Lagern. Auf diese Weise kann das Personal an anspruchsvolleren Stellen der Wertschöpfungskette eingesetzt werden. Darüber hinaus werden Fehlerquellen beim Picking minimiert.

Dematic erwartet Markteinführung bis Ende 2017

„Wir erwarten gespannt die Ergebnisse des Beta-Tests und hoffen, unsere Neuentwicklung bis Ende 2017 zur Marktreife zu bringen", sagt Wladarz. Forschung und Entwicklung haben bei Dematic seit vielen Jahren einen hohen Stellenwert. „Unser Palettiersystem AMCAP etwa hat sich inzwischen als Lösung für den Lebensmittelhandel etabliert", sagt Wladarz. Auch im Softwarebereich bringt Dematic regelmäßig Neuerungen auf den Markt, zum Beispiel die Logistikplattform Dematic iQ zum Monitoring von Daten hochautomatisierter und manueller Arbeitsschritte im Lagerbetrieb.