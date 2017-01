Datenleitungen für kleinste Biegeradien in bewegten Anwendungen

Dynamische Anwendungen mit sehr engen Biegeradien lassen die Kupferadern herkömmlicher Leitungen schnell an ihre mechanische Belastungsgrenze stoßen. Für beengte Bauräume hat igus deshalb neue Datenleitungsserien im Programm. Intensiv getestet im mit 2.750 Quadratmetern größten Testlabor der Branche sind die CF298 (ungeschirmt) und die CF299 (geschirmt) für kleinste Bauräume bis 4xd dauerbewegt qualifiziert. Damit kann igus den kleinsten Biegefaktor für bewegte Datenleitungen in e-ketten am Markt anbieten. Möglich wird dies vor allem durch die Kombination des neuen Hochleistungs-Legierungsleiterwerkstoffs und dem hochbiegefesten igus TPE-Außenmantel, wodurch Risse und Brüche verhindert werden. Das Mantelmaterial bietet zusätzlich die höchstmögliche Abriebfestigkeit in Kombination mit Energieketten von igus.

Für höchste Beanspruchung und widrige Umgebungen

Die neue Generation von igus Datenleitungen eignet sich ideal für kurze, sehr schnelle Bewegungen, beispielsweise in Bestückungsautomaten oder anderen sehr schnellen Handling-Anwendungen. Außerdem eignen sie sich aufgrund ihrer UV-, Tieftemperatur- und Ölbeständigkeit sowohl für den Einsatz in Indoor- als auch in Outdoor-Anwendungen. Dadurch, dass die Leitungen gemäß ISO Klasse 1 zertifiziert sind, können sie ebenfalls im Reinraum eingesetzt werden. In e-ketten sind die neuen Datenleitungen für bis zu 40 Millionen Doppelhübe ausgelegt. Daher garantiert igus auch hier – wie auf sämtliche chainflex Leitungen – eine Haltbarkeit von 36 Monaten. Die CF298 und CF299 sind ab sofort ab Lager mit verschiedenen Aderzahlen und Leiternennquerschnitten lieferbar.