In eigener Sache

30.08.2017 10:10

Das lesen Sie im INDUSTRIEMAGAZIN im September

In wenigen Monaten tritt in Europa das wohl strengste Datenschutzgesetz der Erde in Kraft. Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) muß einen Spagat schaffen: Es soll Google, Facebook & Co in Sammelwut und Analysewahn bremsen – und muss trotzdem auf alle Unternehmen anwendbar sein.

Von Rudolf Loidl