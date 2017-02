Autoindustrie

06.02.2017 11:14

Daimler will wegen Elektroautos doch Stellen abbauen

Der Autobauer will offenbar doch Arbeitsplätze in der Herstellung von Verbrennungsmotoren streichen. Man habe die Verantwortung, "das Personal, das an Bord ist, zu sichern - aber wir sehen keine Verantwortung, die Stellen zu sichern", so Konzernchef Dieter Zetsche.