Cloud-basierte Anwendung für Maschinenbauer

Im Rahmen seines erweiterten Portfolios an Informationslösungen ermöglicht Rockwell Automation mit der neuen Anwendung den Zugriff auf Leistungsanalysen implementierter Systeme und bietet Anlagenbauern wertvolle Einblicke zur Unterstützung ihrer Kunden. Bei Herstellern, die sich mitten im digitalen Transformationsprozess befinden, nutzt diese Funktion verbundene Technologien, um die Verfügbarkeit und den Durchsatz zu erhöhen sowie gleichzeitig die Wartungskosten zu reduzieren.



„Für die hochentwickelten Anlagen von heute sind Spezialisierung und Zusammenarbeit von grundlegender Bedeutung“, so Reiner Wippermann, Business Manager Integrated Architecture bei Rockwell Automation. „Fertigungsbetriebs- und Instandhaltungsteams haben viel um die Ohren. Wenn sie Anlagenbauern – die ihre Maschinen in- und auswendig kennen – bei der Leistungsanalyse unterstützen, entlasten sie ihre besten Mitarbeiter, sodass sich diese auf die Optimierung ganzer Linien, Anlagen oder Anwendungen konzentrieren können.“



Maschinen, die mit einem FactoryTalk Cloud-Gateway ausgerüstet sind, beginnen unmittelbar nach der Inbetriebnahme mit der Datenerfassung. Daten aus ausgewählten Steuerungen werden gesichert und mit minimalem Konfigurationsaufwand für den Anlagenbauer oder dem herstellenden Unternehmen an die FactoryTalk-Cloud-Anwendung übertragen. Anschließend hat der Anlagenbauer über vorgefertigte Dashboards Zugriff auf Echtzeitanalysen und aussagekräftige Informationen.



Diese Cloud-basierte Anwendung wird als Software-as-a-Service (SaaS) bereitgestellt. Sie ermöglicht Anlagenbauern eine optimale Unterstützung ihrer Systeme, da sie damit genau über den Einsatz ihrer Maschinen Bescheid wissen, und zudem Einblicke in Leistungs-, Zustands-, Ereignis- sowie weitere relevante Daten erhalten.



Für Anlagenbauer gab es bis dato keinen Standardansatz für die Zusammenarbeit mit ihren Fertigungskunden. Da Rockwell Automation jetzt zuverlässigen Zugriff auf Informationen ermöglicht, können Anlagenbauer angepasste Services wie proaktive Instandhaltung und Schulungen anbieten und Hersteller dabei unterstützen, ihre Betriebseffizienz zu optimieren.