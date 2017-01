Client-Lösungen mit innovativem Design

Dell Canvas – Smart-Workspace-Technologie

Der Dell Canvas ist eine Weiterentwicklung des Smart-Desk-Konzepts von Dell und bietet eine neue Kategorie der Smart-Workspace-Technologie, die Content-Entwickler und Designer bei ihrer kreativen Arbeit optimal unterstützt und die Produktivität erhöht. Der 27 Zoll große QHD-Smart-Workspace kann schräg oder flach auf einem Schreibtisch eingesetzt werden, so dass Benutzer ihre Ideen auf natürliche Weise wie mit Stift und Papier aufzeichnen können. Durch die Bedienung mittels Touch, digitalem Stift und den "Totems" integriert der Dell Canvas das Zeichnen nahtlos in einen digitalen Workflow. Bei den Totems handelt es sich um frei bewegliche Drehknöpfe, deren Funktion durch die jeweilige Applikation definiert wird.

Der Dell Canvas wurde in Partnerschaft mit Microsoft entwickelt und wird von nahezu jedem Windows-10-Gerät unterstützt. Er lässt sich problemlos in Softwarelösungen der Dell-Partner Adobe, Autodesk, AVID, Dassault Systèmes, SolidWorks und Microsoft einbinden.



XPS 13 im neuen 2-in-1-Format und XPS 15 mit mehr Leistung

Dell erweitert die XPS-Familie um das XPS 13 2-in-1, ein äußerst kompaktes 13-Zoll-Hybrid-Gerät. Der Bildschirm lässt sich um 360 Grad klappen und bietet damit zahlreiche Verwendungs- und Betrachtungsmöglichkeiten. Das Gerät verfügt über bis zu 15 Stunden Akkulaufzeit und liefert mit 5,7 Millionen Pixel besonders klare und scharfe Bilder auf dem QHD+ InfinityEdge-Touch-Display – eine Premiere für ein 2-in-1-System. Durch das lüfterlose Design arbeitet das XPS 13 2-in-1 absolut geräuschlos. Das integrierte Solid-State-Laufwerk ermöglicht ein besonders schnelles Booten des Betriebssystems. Geschäftskunden können das XPS 13 2-in-1 mit Intel Core vPro Prozessoren der 7. Generation sowie mit den ProSupport-Optionen von Dell konfigurieren. Für eine professionelle Verwaltung des Systems können Dell-BIOS-und -Verwaltungssoftware­Lösungen verwendet werden.



Darüber hinaus hat Dell das XPS 15 erneuert und mit Intel Core Prozessoren der 7. Generation, NVIDIA-Pascal-Architektur (GeForce GTX 1050) sowie Fingerabdruck-Lesegeräten für eine passwortfreie Anmeldung via Windows Hello aktualisiert. Das XPS 15 ist eines der kleinsten 15,6-Zoll-Notebooks auf dem Markt.



XPS & Precision AIOs – beste Klangqualität für All-in-One PCs

Der neue XPS 27 AIO und sein Business-Pendant aus der Precision-Reihe heben die Sound-Qualität von All-in-One PCs auf eine neue Ebene; für eine vergleichbare Audioqualität wurde bisher eine externe Sound Bar benötigt. Mit dem eingebautem Full Frequency High Fidelity Sound aus zehn integrierten Lautsprechern und 50 Watt pro Kanal liefern diese Systeme das beste Klangerlebnis auf einem All-in-One-System. Nicht weniger eindrucksvoll ist der randlose, berührungsempfindliche Bildschirm mit 4K-Auflösung (3.840 x 2.160) und 100 Prozent RGB-Farbraumabdeckung. Der Precision AIO ermöglicht noch mehr Leistung mit Intel Xeon Prozessoren und VR-fähiger AMD-Radeon-Pro-Grafik. Außerdem bietet er höchste Zuverlässigkeit dank ISV-Zertifizierungen für die Top-Konstruktions- und Entwicklerprogramme wie AVID und SolidWorks sowie für führende Sicherheits- und Verwaltungssoftware.



Dells erste Virtual-Reality-fähige mobile Workstation

Dell ist weltweit führend im Bereich Virtual Reality (VR) und bietet mit XPS-, Alienware- und Precision-Geräten die meisten PC-Optionen im Markt. Die neue mobile Workstation Precision 7720 ist die erste VR-fähige mobile Workstation von Dell, die speziell für die Erstellung von Virtual-Reality-Inhalten entwickelt wurde. Dank aktueller Intel Core i oder alternativ Intel Xeon Prozessoren und einer NVIDIA Quadro Grafik der neuesten Pascal-Architektur ist dieses System die leistungsstärkste mobile Workstation von Dell.



5K war gestern – Dell stellt ersten 8K-Monitor vor

Der Dell-Monitor UltraSharp 32 Ultra HD 8K ist der weltweit erste 32-Zoll-Bildschirm mit 8K-Auflösung. Er zeigt mehr als eine Milliarde Farben, hat eine Auflösung von 33,2 Millionen Pixel, 100 Prozent Adobe RGB- und sRGB-Farbraumabdeckung und beispiellose 280 ppi. Monitore mit einer derart hohen Auflösung und Klarheit sind besonders gefragt für professionelle Anwendungen, in denen „In-Depth Image Zooming“ entscheidend ist – beispielsweise in der Foto- und Videobearbeitung, in der Medizin und Diagnostik oder in der Öl- und Gasexploration. Durch das nahezu randlose Display profitieren die Anwender von einem 32-Zoll-Bildschirm in sehr kompaktem Gehäuse.



Darüber hinaus kündigt Dell mehrere neue Monitore mit HDR-Farbraum-Unterstützung an: den extrem dünnen Dell 27 Ultra-Thin Monitor mit modernem Design, InfinityEdge-Display, Quad-HD-Technik und USB-Typ-C-Anschluss, sowie neue InfinityEdge-Monitore im 24- und 27-Zoll-Format, die über externe, duale 6-Watt-Lautsprecher mit Waves Maxx Audio verfügen. Zu den neuen Monitoren gehört außerdem der Dell 24 Touch Monitor für Videokonferenzen, der über eine 2-Megapixel-Full-HD-IR-Kamera mit Privacy-Shutter, geräuschunterdrückendem Mikrofon und zwei eingebauten 5W-Lautsprechern verfügt.



Aktualisierung sämtlicher Consumer- und Business-Systeme

Alle Modelle der XPS-, Inspiron- und Alienware-Reihen sowie die Systeme OptiPlex, Latitude und Precision erhalten ein Upgrade auf die neueste Generation der Intel Core i Prozessoren, USB-C-Schnittstellen – teils mit Thunderbolt-3-Option – und aktualisierte, professionelle Grafikkarten von NVIDIA und AMD.



Speziell für Unternehmen entwickelte Produkte, darunter neue ultradünne Notebooks und 2-in-1-Systeme, erhalten außerdem Intel Core vPro und Xeon Prozessoren. Dell unterstreicht seine Führungsposition bei Workstations mit der Precision 5520, der weltweit leichtesten mobilen 15-Zoll-Workstation für Profis. Eine aktualisierte Version der Latitude-7000-Serie und ein 12-Zoll-Latitude-Convertible der 5000-Serie ergänzen die Produktfamilie. Letzteres ist ein besonders leichtes System mit zahlreichen Anschlussoptionen und einem einzigartigen Kickstand, der bis zu 150 unterschiedliche Blickwinkel ermöglicht.



Für Desktop-Nutzer, die ein platzsparendes Design benötigen, stellt Dell den neuen OptiPlex 5250 AIO und eine aktualisierte Reihe von OptiPlex-PCs in unterschiedlichen Formfaktoren zur Verfügung. Diese schlanken Produkte bieten volle Desktop-Performance und Produktivität in einem kompakten Chassis; sie können mit Hilfe innovativer Dell-AIO-Ständer platzsparend aufgestellt werden.