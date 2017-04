China will Verbrennungsmotoren in wenigen Jahren massiv zurückdrängen

Der US-Autohersteller Ford will im kommenden Jahr ein Plug-in-Hybridauto in China auf den Markt bringen. Innerhalb der kommenden fünf Jahre solle ein Elektroauto folgen. "Es ist die richtige Zeit für Ford, unser Elektroautoprogramm in China auszuweiten", sagte Ford-Chef Mark Fields.

Bis 2025 sollen 70 Prozent der in China verkauften Autos konventionelle Hybridautos, Plug-in-Hybride oder Elektrofahrzeuge sein. Ford arbeitet in China mit Chongqing Changan zusammen.

Die Regierung in Peking treibt den Einsatz von Elektroautos voran. Sie will damit einerseits gegen die hohe Luftverschmutzung vorgehen. Andererseits strebt China eine Führungsrolle bei der Zukunftstechnologie an.

Hybridfahrzeuge verfügen sowohl über einen Verbrennungs- als auch über einen Elektromotor, der vor allem bei kurzen Strecken zum Einsatz kommt. Die Batterie wird etwa über das Bremsen wieder aufgeladen. Plug-in-Hybride können zusätzlich an der Steckdose geladen werden. Damit können diese Autos längere Zeit rein elektrisch gefahren werden, weil sie nicht auf den Verbrennungsmotor zum Aufladen der Batterie angewiesen sind. (reuters/apa/red)