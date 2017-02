China: Neues Wachstum und Kreditvergabe in Rekordhöhe

Eine Rekord-Kreditvergabe der Banken und der boomende Immobilienmarkt verhelfen der Industrie in China den sechsten Monat in Folge zu Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex für die Betriebe in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft hielt sich im Jänner über der Marke von 50 Zählern, die Wachstum signalisiert. Allerdings gab das Barometer leicht auf 51,3 Zähler nach.

"Der heutige Einkaufsmanagerindex lässt darauf schließen, dass die chinesische Wirtschaft im vergangenen Monat gut gelaufen ist", sagte Julian Evans-Pritchard, China-Volkswirt bei Capital Economics. Die Frage sei nun, ob das Tempo gehalten werden könne. "Wir bezweifeln, dass das gelingt, wenn man ansieht, wie stark die jüngste Erholung von der Unterstützung der Geld- und Haushaltspolitik ist, die nun zurückgefahren wird."

Peking will massiv in die Infrastruktur investieren

Um eine Exportschwäche auszugleichen, hat die Regierung in Peking zuletzt massive Investitionen in die Infrastruktur auf den Weg gebracht, die nun langsam auslaufen. Die Exportaufträge legten zwar im Jänner etwas zu, das entsprechende Barometer lag mit 50,3 Zählern aber nur knapp in der Wachstumszone. Zuletzt hinkte die Volksrepublik ihren asiatischen Nachbarstaaten wie Südkorea bei den Ausfuhren hinterher.

Weitere Attacken kommen zudem aus den USA. Der neue Präsident Donald Trump hat im Wahlkampf höhere Zölle für Einfuhren aus China angekündigt. Der Präsident und sein Wirtschaftsberater warfen zudem Deutschland, Japan und China vor, ihre Währungen künstlich niedrig zu halten, um sich so Vorteile zulasten der US-Firmen zu verschaffen.

Gestützt wurde das Wachstum in China zuletzt auch vom boomenden Immobilienmarkt, der die Bauwirtschaft kräftig ankurbelt und die Nachfrage nach Rohstoffen nach oben treibt. Allerdings gehen viele Experten davon aus, dass hier eine Abkühlung bevorstehen könnte. Die Analysten der Bank ANZ wiesen zudem darauf hin, dass das Barometer für die Bauwirtschaft zwar mit 61,1 Punkten weit im Wachstumsbereich liegt, aber trotzdem geringere Zuwachsraten signalisiert als zuletzt.

Gut lief es zuletzt dagegen für die Dienstleister. Hier legte der offizielle Einkaufsmanagerindex auf 54,6 nach 54,5 Zähler zu. Der Sektor erwirtschaftet mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung Chinas. (reuters/apa/red)