Qualitätsmanagement

13.01.2017 22:10

B&R als eines der ersten Unternehmen in Österreich nach ISO 9001:2015 zertifiziert

Als eines der ersten Unternehmen Österreichs wurde B&R in einem Rezertifizierungsaudit des TÜV AUSTRIA nach ISO 9001:2015 geprüft und zertifiziert. Damit erfüllt das Unternehmen die Anforderungen an ein Quali-tätsmanagementsystem nach der neuen Revision der ISO 9001. B&R gewährleistet somit die Verfügbarkeit der Produkte und Dienstleistungen in der definierten Qualität.