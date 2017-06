Milliardeninvestition

16.06.2017 18:27

Bosch baut riesiges Halbleiterwerk in Dresden - größte Investition der Firmengeschichte

Der deutsche Autozulieferer Bosch will eine Milliarde Euro in ein neues Chip-Werk in Dresden investieren. Das wäre die größte Investition der langen Firmengeschichte von Bosch. Der Beginn der Produktion ist für 2021 geplant.