BMW bleibt gelassen - trotz Drohungen von Trump

BMW reagiert gelassen auf Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump, außerhalb der USA produzierte Fahrzeuge mit Strafzöllen zu belegen. Herausforderungen durch Protektionismus bestünden für einen weltweit agierenden Konzern wie BMW schon länger, sagte Firmenchef Harald Krüger bei einem Automobilkongress in Bochum.

BMW betreibt Werk in Spartanburg und plant ein neues in Mexiko

BMW werde zudem an seinen Investitionsplanungen für Standorte festhalten. Dies gelte auch für das US-Werk in Spartanburg. Zudem planen die Bayern auch ein Werk in Mexiko.

Der Konzern verfolge die Strategie einer global ausgewogenen Absatz- und Produktionsverteilung, sagte Krüger weiter. BMW sei zudem größter Nettoexporteur in den Vereinigten Staaten. Von den jährlich über 400.000 produzierten Fahrzeugen in Spartanburg würden mehr als 70 Prozent ins Ausland ausgeführt. Krüger sprach sich insgesamt gegen die Abschottung einzelner Märkte aus. "Wir brauchen einen freien Welthandel."

Mehr Elektroautos auf die Straße als Wunsch

Für die neue Ära der Mobilität sieht sich der deutsche Autobauer gerüstet und will dieses Jahr deutlich mehr Elektrofahrzeuge verkaufen. 100.000 Plug-in-Hybride und Stromautos wolle man an die Kunden bringen, bekräftigte Krüger. Dies sei deutlich mehr als in der Vergangenheit. Zwischen 2013 und 2016 habe BMW rund 100.000 elektrische Fahrzeuge veräußert. Zudem würden autonome Fahrzeuge die Zukunft prägen, sagte Krüger weiter. BMW wolle in diesem Jahr 40 selbstfahrende Testfahrzeuge auf die Straße bringen. (reuters/apa/red)