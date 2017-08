Messevorschau Interlift

24.08.2017 13:43

„Best in Class Products and Solutions“ für die Aufzugsindustrie

Unter dem Messemotto „Best in Class Products and Solutions for the Lift Industry“ präsentiert sich Yaskawa auf der „Interlift“ als Lösungsanbieter für Aufzughersteller, Systemintegratoren und Steuerungsbauer. Für Aufzugsanlagen und Fahrtreppen liefert das Unternehmen Frequenzumrichter und Motoren für Neubau sowie Umbauten bzw. Modernisierungen, aber auch Motoman-Roboter für die Fertigung von Aufzug-Komponenten.