Berührungslose Messung von Laserstrahlen

Konventionelle Messmethoden basieren darauf, dass der Laserstrahl auf eine Sensorfläche trifft und mehrere Minuten vermessen wird. Im Gegensatz dazu liefert BeamWatch in weniger als einer Sekunde vielfältige Messgrößen darunter den Strahldurchmesser, die Fokuslage und das M2. Völlig berührungslos erfasst das System alle 60 Millisekunden die Rayleigh-Streuung des fokussierten Strahls und eignet sich damit für Laser mit beliebig hohen Leistungen. Schon jetzt wurde es erfolgreich zur Prüfung von 100 kW-Lasern eingesetzt.



Anschaulich zeigt die Software alle Messgrößen in Abhängigkeit von Zeit und Leistung, so dass der Anwender beispielsweise eine Verschiebung der Fokuslage auf einen Blick erkennen kann. Durch die sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht von BeamWatch eignet sich das System sowohl für mobile Messungen als auch zum festen Einbau in automatisierte Prozesse mit Lasern einer Wellenlänge von 980 bis 1.080 nm. Wie BeamWatch arbeitet und welche Version für Ihre Anwendungen geeignet ist, demonstrieren die Experten von Ophir Spiricon im Rahmen einer kostenlosen Beratung beim Kunden vor Ort.