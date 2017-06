Bequem arbeiten mit Dynamic Bermudas und Kurzarm-Shirts

Die neueste Mewa Kollektion Dynamic wurde um kurze Arbeitshosen erweitert. Die lässigen Dynamic Construct Bermudas machen jede Bewegung mit und lassen sich mit den verschiedenen Kurzarm-Modellen der Mewa Basics Kollektion perfekt kombinieren.

Anruf genügt und die Berufsbekleidung wird auf Sommer ergänzt

Durch den Full-Service von Mewa müssen Arbeitgeber weder Zeit noch Geld in den Kauf zusätzlicher Sommerkleidung investieren. Der Textil-Dienstleister stattet Mitarbeiter in Industrie, Handwerk und Gewerbe mit Berufskleidung aus. Zum Service gehören das Abholen der getragenen Kleidung, das Waschen der Textilien und das Zurückliefern der sauberen Kleidung. Sobald die Temperaturen steigen, kann man das Team zusätzlich mit saisonal passenden Kleidungsstücken einkleiden lassen. „Ein Anruf bei Mewa genügt und die Ausstattung wird für den Sommer ergänzt", erklärt Bernd Feketeföldi, kaufmännischer Geschäftsführer bei Mewa.

Neu: Mewa Dynamic Construct Bermudas

Die Dynamic Construct Bermudas halten größten Beanspruchungen stand und lassen die Mitarbeiter auch in der Freizeit gut aussehen. Ausgestattet mit funktionalen Details wie extra Hammerschleife aus robustem Cordura-Gewebe, nahtlosem Schritteinsatz, flexiblem Hosenbund, zahlreichen Taschen und extra verstärkten Taschenböden eignen sie sich perfekt für die Arbeit in Autowerkstätten, Bauhandwerksbetrieben, Druckereien, bei Energieversorgern, Elektrikern oder im Garten- & Landschaftsbau. Sie machen jede Bewegung mit, sind luftig geschnitten und bieten genügend Platz für Werkzeug und persönliche Dinge. So macht die Arbeit sogar bei Temperaturen über 26 Grad Spaß.

Modisch und luftig: Mewa Kurzarm-Shirts und -Hemden

Komplettiert wird die Sommerausstattung mit den Kurzarm-Modellen der Mewa Basics Kollektion. Die kurzärmligen T-Shirts, Poloshirts und Hemden gibt es in verschiedenen modischen Schnitten und Farben. Zusätzlich ist auch eine Individualisierung mit Firmenemblem und Mitarbeiternamen möglich.