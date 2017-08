Aufrüsten für Industrie 4.0: Trumpf kauft Sensorspezialisten

Trumpf baut sein Portfolio bei den Technologien für die digitale Produktion aus: Der deutsche Werkzeugmaschinenhersteller übernimmt 60 Prozent der Anteile an Bespoon. Zum Kaufpreis macht der schwäbische Konzern keine Angaben.

Trumpf: Französischer Hersteller nur einer von wenigen seiner Art

Das französische Unternehmen Bespoon aus Le Bourget du Lac stellt Sensoren, Systemkomponenten und Software für Positions-Tracking-Prozesse her. Mit den Produkten von Bespoon lässt sich die Position von Objekten in Räumen und Fertigungshallen zentimetergenau und in Realzeit bestimmen.

Nach Angaben von Trumpf ist Bespoon eines von nur wenigen Unternehmen mit diesem für digitalisierte Produktionsprozesse sehr wichtigen Produktfeld. "Bespoon meistert mit seiner ausgereiften Technologie gerade das komplexe Produktionsumfeld der Blechfertigung auf einzigartige Weise", meldet der deutsche Maschinenbauer.

Zur Technologie

Das auf UWB-basierende Ortungssystem (ultra wideband) gestaltet Produktionsprozesse transparenter. In Kombination mit einem Manufacturing Execution System, zum Beispiel Xetics von Trumpf, lässt sich eine aktive Fertigungssteuerung und Verfolgung über eine Lokalisierung in Echtzeit einfach umsetzen.

Die Systeme der Franzosen liefern jederzeit genaue Angaben über die Position einzelner Objekte innerhalb der Fertigung, also zum Beispiel von Fertigungsaufträgen oder Halbzeugen.

Dies sei eine wichtige Technologie für zukünftige Produkte für die digitale Transformation, so Trumpf.

Geplante Zielgruppen

Trumpf richtet sich nun zunächst an Kunden in der Blechbranche, um ihnen die Ortungstechnologie für digitalisierte Fabriken anzubieten.

Potentiale gebe es auch in der Montageindustrie, in der Logistik und Prozessindustrie. Auch Kooperationen seien geplant, so der schwäbische Hersteller.

Eckdaten zu Bespoon

Bespoon besteht seit 2010 und hat zwölf Mitarbeiter. Bisherige Anteilseigner waren die Firmengründer und einige Mitarbeiter.

Eckdaten zu Trumpf

Mit der Firmenzentrale in Ditzingen in der Nähe von Stuttgart beschäftigt Trumpf 11.181 Mitarbeiter und beziffert den Umsatz für das letzte Geschäftsjahr mit 2,81 Milliarden Euro. Die Firma ist auf Werkzeugmaschinen, Laser sowie Elektronik für industrielle Anwendungen spezialisiert.

(red)