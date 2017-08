Audi startet Umweltprogramm in Österreich

Verschrottungsprämie

Audi bietet Kunden in Österreich, die von ihrem bisherigen Fahrzeug mit Dieselmotor der Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4 auf einen Audi mit Euro 6-Standard wechseln, eine attraktive Prämie. Der Preisvorteil ist modellabhängig gestaffelt - je nach Fahrzeugklasse des gewählten Neuwagens beträgt er zwischen 2.000 Euro und 10.000 Euro.

Porsche Bank Bonus 1.000 Euro

Bei einer Neuwagen Finanzierung über die Porsche Bank erhält jeder Kunde zusätzlich zur Verschrottungsprämie einen Bonus von 1.000 Euro für alle Audi Modelle. Damit kann der Kunde am Beispiel eines neuen Q5 6.000 Euro Gesamtprämie lukrieren.

Zusätzliche Förderung für alternative Antriebe

Alternative Antriebe wie Plug-In-Hybride und Erdgasfahrzeuge erhalten eine erhöhte Förderung. Ein A3 e-tron beispielsweise profitiert von einer Gesamtprämie in Höhe von 6.000 Euro.

Freiwilliges Update für Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 5 und Euro 6

Durch ein freiwilliges Update der Motorsteuerung und unter Berücksichtigung neuester technischer Erkenntnisse lassen sich die Stickoxid-Emissionen bei Fahrzeugen mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 6 durchschnittlich um bis zu 25 und 30 Prozent senken. In Österreich können in Summe 122.000 Fahrzeuge der Marken Volkswagen, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Audi, SEAT und ŠKODA von dieser Maßnahme profitieren. Die Fahrzeughalter werden angeschrieben und zur technischen Umrüstung, die ca. 30 Minuten dauert, eingeladen. Diese ist für den Kunden kostenfrei. Diese Umrüstung soll im 1. Halbjahr 2018 starten. Das freiwillige Update erfolgt zusätzlich zu den rund 390.000 Konzernfahrzeugen, die im Rahmen einer angeordneten Rückrufaktion in die Werkstätten gerufen wurden. 80 Prozent der erreichten Kunden ließen ihr Fahrzeug bereits umrüsten.



Die Verschrottungsprämie gilt bei Audi befristet für die Bestellung bis zum 31. Dezember 2017 und die Zulassung bis Ende August 2018. Diese kann ab sofort bei allen Audi Vertragshändlern in Österreich beantragt werden.