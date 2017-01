BPA

13.01.2017 22:26

ARIS der Software AG unterstützt die neue Version 7.2 von SAP Solution Manager

ARIS for SAP Solutions ist das erste Business Process Analysis (BPA) Tool, das die neue Version des SAP Solution Manager sowohl im lokalen Netzwerk als auch in der Cloud unterstützt. ARIS for SAP Solutions bietet eine Umgebung zur Prozessoptimierung, die ganz auf Zusammenarbeit setzt und auf Abruf verfügbare Dokumentation, Analysen sowie schlankere Abläufe bequem ermöglicht. Damit hilft die Software AG Unternehmen dabei, den neuen SAP Solution Manager 7.2 zu verwenden und ihre Prozesse laufend mit der Unternehmensstrategie abzustimmen.