Akku für mobile Gerätewagen oder Anwendungen

Einfache Montage, schnelle Inbetriebnahme

Der Beschlag wird an der Anwendung montiert und der Akku angeklickt. Nach dem Anschluss ist diese betriebsbereit und mobil.



ZERO Stromverbrauch

Mit der Zero Technologie hat der Akku BA001 einen Standby-Stromverbrauch von weniger als 0,1 Watt, wenn er nicht genutzt wird.



Intuitive Statusanzeige

Der BA001 verfügt über LED-Balken, welche die Kapazitätsstufe anzeigen. Ein akustischer Alarm ertönt, wenn es Zeit zum Aufladen ist.



Flexibles Laden

Zum Laden muss einfach ein Netzkabel an die Steuereinheit angeschlossen oder der Akku abgezogen und über eine externe Stromversorgung SMPS006 oder die Steuereinheit CBD6S aufgeladen werden.