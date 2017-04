ABB-Manager Chun-Yuan Gu soll B&R in Schwellenmärkten integrieren

Der Schweizer Elektrokonzern ABB besetzt zwei Geschäftsleitungs-Posten neu. Der bisherige Chefs für China, Chun-Yuan Gu, werde zum 1. Juli Leiter der Region Asien, Naher Osten und Afrika (AMEA), wie ABB mitteilt.

Er übernehme die Position von Frank Duggan, der als Nachfolger von Bernhard Jucker neu die Region Europa verantworte. Jucker trete in den Ruhestand.

Chun-Yuan werde bei der Integration der vergangenen Woche angekündigten Akquisition des oberösterreichischen Steuerungsherstellers Bernecker & Rainer (B&R) eine Schlüsselrolle übernehmen.

Spiesshofer: Gu soll zentrale Rolle bei Integration von B&R spielen

China stehe für ein Drittel des weltweiten Wachstums von ABB, so Konzernchef Ulrich Spiesshofer. Gu sei ein ausgewiesener Experte für Industrieautomation und die Märkte in Asien. Das neue Mitglied der Geschäftsführung werde daher "eine wichtige Rolle" in der Umsetzung der kommenden Strategien spielen.

Spiesshofer zufolge soll der Chinese auch bei der Integration des jüngst übernommenen Unternehmens B&R im industriellen Bereich der Schwellenmärkte zentrale Aufgaben übernehmen.

Zur Person Gu

Chun-Yuan Gu studierte in Shanghai und Stockholm und ist seit 1989 für ABB tätig. Er begann seine Arbeit für den Elektroriesen in Schweden im Bereich der Forschung und Entwicklung und dort vor allem im Bereich Robotics.

Ab 2006 übernahm Gu die Leitung des konzernweiten Forschungszentrums für Robotik in Shanghai und ab 2014 die Verantwortung für den chinesischen Markt. Gu spricht fließend chinesisch, schwedisch und englisch. Künftig soll er von Peking aus seine Aufgaben wahrnehmen.

(red/reuters/apa)

