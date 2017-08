Industriemagazin im September

31.08.2017 08:29

Das lesen Sie im neuen INDUSTRIEMAGAZIN

In wenigen Monaten tritt in Europa das wohl strengste Datenschutzgesetz der Erde in Kraft. Welche Auswirkungen wird es haben, welche Chancen und Risiken birgt es? Lesen Sie darüber mehr in unserer aktuellen September-Ausgabe.