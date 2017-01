Jubiläum

13.01.2017 23:08

30 Jahre Bassen Logistic GmbH

Genau 30 Jahre ist es her, dass das Einzelunternehmen „Peter Bassen Kleintransporte" vom Namensgeber in Bremen gegründet wurde. Als Ein-Mann-Betrieb mit zwei Lkw gestartet, wartet die heutige Bassen Logistic GmbH als mittelständisches Unternehmen mit 65 Mitarbeitern, einem spezialisierten Fuhrpark mit 35 Fahrzeugen und 57 Anhängern sowie einem internationalen Standort in der Türkei auf. Ein eigenes Import-, Export- und offenes Zolllager komplettiert das Portfolio des Speditionsunternehmens.