14.000 GM-Mitarbeiter haben im Jänner unfreiwillig Urlaub

Die Fabriken sollen demnach zu Jahresbeginn eine Woche bis drei Wochen stillstehen. 14.000 Beschäftigte sind betroffen. Zwei Werke befinden sich im US-Bundesstaat Michigan, die anderen in Kentucky, Kansas und in Ohio. In den USA ist die Nachfrage nach Limousinen derzeit schwach - SUV und Lastwagen verkaufen sich weiterhin gut. (apa/afp)